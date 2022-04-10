По данным чиновника, россияне вновь атакуют мирное население.

Самой горячей точкой боевых действий на Харьковщине остается город Изюм.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"На сегодня оснований для массовой эвакуации жителей города Харьков нет. Наши Вооруженные Силы крепко держат оборону Харькова, мы полностью владеем ситуацией. По области проводим эвакуацию из Лозовой и Барвинково", - сообщил он.

По данным чиновника, россияне вновь атакуют мирное население.

"Днем оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Балаклеи, Песочина, были сильные обстрелы в Золочеве, Дергачах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирных жителей. По состоянию на сейчас известно о 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них - 1 ребенок", - сообщил Синегубов.

"Самой горячей точкой остается Изюм. Там наша армия имеет успехи, ночью ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и держат позиции, не позволяя перенаправить большие силы в Луганскую и Донецкую области и увеличить там присутствие РФ.

Напомним, оккупанты за сутки нанесли 48 ударов по Харькову и району, 15 пострадавших.

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