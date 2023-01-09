В результате вражеского обстрела есть раненые, отметили в Офисе президента.

Россияне в понедельник, 9 января, нанесли массированный артиллерийский удар по поселку городского типа Кураховка Донецкой области.

В результате вражеского обстрела ранены двое гражданских, им оказывали медицинскую помощь, сообщили в Офисе президента Владимира Зеленского.

"...Донецкая область, пгт Кураховка. Оккупанты нанесли массированный артиллерийский удар по населенному пункту", - говорится в сообщении.

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В ОП добавили, что загорелась машина, повреждены хозяйственные постройки и частные жилые дома.

Ситуация в Донецкой области - что надо знать

Россияне много раз обстреливали населенные пункты региона, есть много разрушений, пострадавших и жертв.

В частности, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что в Соледаре и Бахмуте 8 января в результате обстрелов со стороны противников погибли двое мирных жителей. Ранее стало известно, что в ночь на 8 число в Соледаре погиб один человек.

9 января Государственная пограничная служба Украины поделилась, что украинские пограничник на Бахмутском направлении отразили пять вражеских атак.

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