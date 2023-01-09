Вражеские потери уточняются, отметили в ГПСУ.

На Бахмутском направлении украинские пограничник отразили пять атак российских оккупантов.

Противник отступил, его потери уточняются, об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

"При поддержке артиллерии враг пять раз пытался штурмовать различные позиции пограничных подразделений, привлеченных к обороне на Бахмутском направлении. Однако зря...",- говорится в сообщении.

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В ГПСУ добавили, что все вражеские атаки пограничники отразили огнем из различного оружия.

Бахмутский направление новости - сегодня это стоит знать

Утром 9 января Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что россияне ведут наступление на Бахмутском, Авдеевском и Лиманском направлениях. В Генштабе добавили, что за сутки наши защитники на востоке отразили вражеские атаки возле 13 населенных пунктов.

Стоит отметить, что на Донбассе уже не один месяц идут ожесточенные бои, противник несет огромные потери. Настоящей крепостью украинских воинов стал Бахмут.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Сухопутных войск армии Украины Тарас Березовец считает, что пик противостояния за Бахмут должен быть в январе текущего года.

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