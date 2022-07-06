Защитники Украины остановили вражеское наступление в районе Спорного и Вершины, отметили в Генштабе нашей армии.

Российские оккупанты наступают в районе Луганского Донецкой области и нанесли авиаудар в районе Углегорской ТЭС и Авдеевки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Бахмутском направлении противник обстреливал наши позиции из артиллерии различных калибров вблизи Берестового, Белогоровки, Травневого, Шумов и Нью-Йорка. Нанес авиаудар в районе Углегорской ТЭС. При поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе населенного пункта Новолуганское, успеха не имел, отошел. Наши воины остановили вражеское наступление в районе Спорного и отбили атаку недалеко от Вершины. Нанесли оккупантам потери и отбросили назад. Противник пытается провести перегруппировку. Захватчики наступают в районе Луганского, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии соприкосновения продолжаются обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Враг наносил авиационные удары неподалеку Авдеевки.

Напомним, войска РФ пошли на полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля рано утром. Позже оккупанты начали наступать на части Донбасса. Противникам, в частности, удалось взять под контроль Северодонецк и Лисичанск.

Украинские воины давали достойный отпор врагам. В Генштабе ВСУ поделились, что по состоянию на 5 июля в нашей стране ликвидировали около 36 350 противников.

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