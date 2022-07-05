Бои продолжались в районах ряда населенных пунктов, отметили в Генштабе армии Украины.

На Краматорском и Бахмутском направлениях продолжаются бои, на Харьковском и Славянском направлениях Вооруженные силы Украины отразили два штурма.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Так, на Харьковском направлении враг обороняется на ранее захваченных рубежах. Оккупанты применяли танки, минометы, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Уды, Дементьевка, Новое, Русские Тишки, Циркуны, Кутузовка, Базалеевка, Пришиб, Шевелевка и Протопоповка. Российские захватчики вели штурмовые действия вблизи Сосновки, успеха не имели и отошли. Отдельно они нанесли авиационный удар в районе Харькова.

Кроме того, на Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дубравного, Долины и Адамовки. Вражеские штурмовые действия в районе Краснополья украинские воины успешно отбили.

При этом, на Донецком направлении основные усилия враг сосредотачивает на взятии под контроль дороги Бахмут – Лисичанск и попытках овладеть населенным пунктом Белогоровка.

"На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки", - говорится в сводке.

"На Бахмутском направлении противник осуществлял обстрелы наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцевое, Железное и Новоселовка. При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Спорное и Вершина, бои продолжаются", - сказано в сводке.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля решились на полномасштабное вторжение на украинскую территорию. Позже противник пошел в наступление на части Донбасса. Врагам удалось взять под контроль ряд украинских населенных пунктов.

Украинские воины давали достойный отпор противникам. В Генштабе ВСУ сообщали, что по состоянию на 5 июля в нашей стране уже ликвидировали около 36 350 врагов.

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