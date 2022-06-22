Также воины остановили вражеское наступление в направлении Молодежное-Катериновка.

Украинские воины отбили штурм оккупантов в направлении Углегорской ТЭС.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Украинские воины на направлении Мироновка-Семигорье отбили штурм в направлении Углегорской ТЭС. Также остановили наступление в направлении Молодежное-Катериновка. Враг отошел", - говорится в сообщении.

Тем временем, с целью усиления, на Бахмутском направлении противник перегруппировал войска.

"На Краматорском, Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях противник ведет боевые действия с целью сковывания действий подразделений Сил обороны и недопущения их переброски на угрожающие направления. Обстрелял районы населенных пунктов Андреевка, Новодонецкое, Старая Украинка и Гуляйполе. Нанес авиационный удар вблизи Красногоровки", - отмечают в Генштабе.

На Южнобугском направлении противник сосредоточивает основные усилия на недопущении наступления украинских войск.

"Активных действий не вел. В то же время, осуществлял огневое воздействие из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Таврическое, Шевченково, Киселевка, апрельское. Нанес авиаудар вблизи Белого колодца", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Россия сосредоточила все усилия по захвату Северодонецка. В настоящий момент в городе продолжаются ожесточенные бои. Как сообщал вечером, 20 июня, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, ВСУ контролируют только территорию завода "Азот".

Продолжается наступление врага на Бахмутском направлении.

В то же время украинские защитники пресекли штурм русских войск в Марьинке - враг бесславно бежал.

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