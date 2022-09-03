Состояние большинства раненых в Зеленодольске врачи оценивают как тяжелое.

В результате российских обстрелов в Днепропетровской области погиб 9-летний мальчик, еще 10 человек пострадали.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"В Зеленодольске россияне убили 9-летнего мальчика... После обеда они дважды обстреляли Зеленодольскую громаду из "Ураганов". Предварительно, 10 человек пострадали. Все в больнице. Большинство - тяжелые...", - отметил он.

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По словам Резниченко, в Зеленодольске повреждены 8 многоэтажек, магазины, детский сад, лицеи и ЦПАУ, а в Великой Костромке в результате обстрелов пострадали дома.

"Ураганами" целить в детей... Не хватает слов... Расплата придет...", - подчеркнул глава ОВА.

Ранее УНИАН сообщал, что в ночь на 2 сентября враг ударил из "Градов" по Днепропетровщине, ранен мужчина. Он пытался спастись от обстрелов - ехал из села. Вражеский снаряд попал рядом с машиной. От российской атаки пострадали два села Червоногригоровской громады.

Резниченко рассказал, что под обстрел попало помещение местного лицея, машины, газопроводы и линии электропередач. Без света остались более 2000 человек, без воды - почти 5000.

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