За жизнь пресс-секретаря ГСЧС в Днепропетровской области боролись почти год.

Спикер Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Евгения Дудка, пострадавшая в результате российского ракетного удара, умерла.

За жизнь Дудки 11 месяцев боролись врачи на Родине, а также в Германии, о ее смерти муж-спасатель Игорь Гетало сообщил во вторник, 7 марта, в Instagram. "11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах", - написал он.

Мужчина также признался Дудке в любви и извинился за то, что не смог ее спасти.

Видео дня

Главное управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области уже отреагировало на смерть Дудки в Facebook.

"Нет тех слов в этом мире, чтобы выразить печаль и ужасную боль от страшной потери... Евгения настоящая профессионалка своего дела, патриотка... Царство небесное и земля ей пухом", - говорится в сообщении.

Ракетный удар по Днепру - что надо знать о ранении Евгении Дудки

10 апреля прошлого года Евгения Дудка, ее муж Игорь и другие сотрудники ГСЧС попали под повторный ракетный удар РФ по аэропорту в Днепре. Самые тяжелые ранения получила пресс-секретарь ГСЧС.

Сначала Дудку лечили в больнице, расположенной в Днепре, а потом - в немецкой клинике "Шарите". В феврале этого года она вернулась на Родину. Дудка была недовольна тем, как ее лечили западные специалисты.

Стоит отметить, что Россия не раз била по Днепру и населенным пунктам региона, есть много разрушений, жертв и пострадавших. В частности, 6 марта стало известно, что противник запустил четыре иранских дрона-камикадзе Shahed по Днепропетровской области, беспилотники ликвидировали.

Вас также могут заинтересовать новости: