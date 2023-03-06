Вероятнее всего, речь идет об иранских дронах-камикадзе "Shahed".

В ночь на понедельник, 6 марта, вражеские войска запустили по Днепропетровской области четыре БПЛА. По данным украинских военных, скорее всего, речь идет об иранских дронах "Shahed". Напомним, что этой ночью в Белгородской области (территория РФ) также звучали "хлопки".

Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, вражеские летательные аппараты успешно ликвидировали бойцы Южного командования "Восток"

"Ночью враг атаковал Днепропетровскую область четырьмя беспилотниками. Однако наши героические военные из Южного командования "Восток" их уничтожили. Вероятно, это были Shahed", - говорится в сообщении.

Также Лысак сообщил, что после 6 часов утра войска РФ осуществили артобстрел по Червоногригорьевской общине и Никополю.

На данный момент последствия удара уточняются. По предварительным данным, никто из украинцев не пострадал, отметил глава ОВА.

Ночью враг запустил дроны в сторону Киевской области

Напомним, что поздно вечером 5 марта в Черниговской и Сумской областях была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о вероятном запуске дронов.

Позже, карта тревог стала "красной" в Киевской области, а также в Киеве. Как сообщили в ОВА, в небе области была зафиксирована неизвестная воздушная цель. Также местные паблики сообщали о работе ПВО. Отбой тревоги в столице объявили лишь в 3 часа ночи.

Также этой ночью тревога звучала в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

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