На это выделено 150 миллионов гривен.

На Черниговщине начинают восстановление объектов критической инфраструктуры и жилого фонда.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Завершились все процедуры перечисления средств, утверждение смет в министерстве и на этой неделе, надеюсь даже сегодня, областная администрация совместно с балансодержателями, подрядчиками начинает восстановление объектов критической инфраструктуры: электросети, водоканал, больницы и детские сады. Без этих объектов очень трудно жить в городе Чернигов", - отметил он.

По его словам, уже на сегодня 150 миллионов гривен выделено и находятся на казначейских счетах области.

"Из них часть перечислена УКС и сегодня начнутся работы", - анонсировал председатель ОВА.

Также Чаус известил, что после восстановления критической инфраструктуры начнется работа с жилищным фондом.

Кроме этого, в пострадавших от оккупантов районах области будут вводить специальную экономическую зону, чтобы побуждать бизнес возвращаться и восстанавливаться.

Как писал УНИАН, на Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.

Ранее Чаус замечал, что масштаб разрушений в Черниговской области достаточно большой, на восстановление понадобится "не месяц и не два".

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