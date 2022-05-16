На Черниговщине начинают восстановление объектов критической инфраструктуры и жилого фонда.
Об этом сообщил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.
"Завершились все процедуры перечисления средств, утверждение смет в министерстве и на этой неделе, надеюсь даже сегодня, областная администрация совместно с балансодержателями, подрядчиками начинает восстановление объектов критической инфраструктуры: электросети, водоканал, больницы и детские сады. Без этих объектов очень трудно жить в городе Чернигов", - отметил он.
По его словам, уже на сегодня 150 миллионов гривен выделено и находятся на казначейских счетах области.
"Из них часть перечислена УКС и сегодня начнутся работы", - анонсировал председатель ОВА.
Также Чаус известил, что после восстановления критической инфраструктуры начнется работа с жилищным фондом.
Кроме этого, в пострадавших от оккупантов районах области будут вводить специальную экономическую зону, чтобы побуждать бизнес возвращаться и восстанавливаться.
Как писал УНИАН, на Черниговщине почти 3,5 тысячи зданий разрушены или повреждены в результате боевых действий. Для людей, потерявших жилье, планируют возвести модульные дома.
Ранее Чаус замечал, что масштаб разрушений в Черниговской области достаточно большой, на восстановление понадобится "не месяц и не два".