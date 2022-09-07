У пострадавшего правоохранителя минно-взрывная травма и осколочные ранения.

Во время спасения людей в Авдеевке полицейские попали под обстрел, один правоохранитель ранен.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, Авдеевку непрерывно штурмуют российские войска, город атакуют до 10 раз в день, и он разрушен до основания.

"Несмотря на адские условия, здесь круглосуточно работает полиция. Рискуя жизнью, правоохранители спасают раненых эвакуируют людей. Во время очередного рейда группа попала под обстрел, один полицейский ранен", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что экипаж должен был забрать людей, которые попросили помощи в эвакуации, однако начался артиллерийский обстрел, а снаряд разорвался возле полицейских. В результате обстрела был поврежден бронированный автомобиль, а один из правоохранителей получил минно-взрывную травму и осколочные ранения.

Коллеги на месте оказали ему первую помощь, остановив кровотечение, и доставили в больницу.

В полиции рассказали, что после этого, несмотря на вражеский огонь, группа все же добралась до гражданских и вывезла их в безопасное место.

"Из более 30 тысяч населения в Авдеевке остается 1 500. В городе нет воды, света, газа, медицинской помощи и тому подобное. В беде люди полагаются на полицейских, которые в любой момент приходят на помощь. Личный состав полиции Авдеевки постоянно живет рядом с жителями, дополнительно в режиме ротаций в городе дежурят сотрудники Покровского райуправления полиции", - отметили в Нацполиции.

Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Противники, в частности, обстреливали Донецкую область, было много жертв и пострадавших.

Кабмин в конце июля создал Штаб по эвакуации жителей этого региона. Власти ввели обязательную эвакуацию населения из неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

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