Семья попала под обстрел оккупантов на Пасху в Лимане.

На Пасху семейная пара с сыном и бабушкой попали под обстрел в Лимане Донецкой области. Мужчина погиб на месте, а 13-летний сын скончался в больнице. Львовские врачи сумели достать Оксану с "того" света.

Первое медицинское объединение Львова рассказало историю спасения в Facebook.

"Вдруг прилетела ракета и взорвалась рядом. Оксану взрывной волной отбросило в сторону. Помнит только крики ребенка. Муж погиб сразу. Раненых Оксану и внука бабушка с осколком в шее перенесла в погреб. Там они 3 часа ждали спасателей", - сообщается в посте.

Мальчику осколок попал в участок сердца, а у Оксаны диагностировали многочисленные травмы тела. Ее доставили в Краматорскую больницу, в то время как сына с бабушкой отправили Славянск. Там пожилой женщине удалили осколок, а подросток скончался в реанимации.

Оксана находилась в тяжелом состоянии - у нее были травмы грудной клетки и ранения конечностей. Больше всего пострадала левая рука. В результате врачам удалось остановить внутреннее кровотечение брюшной полости и зашить массивные раны.

О гибели ребенка Оксана узнала на третий день после прощания с ним.

"Из Краматорска Оксану перевезли в Днепр. Далее транспортировали во Львов. Здесь над спасением руки женщины работали десять врачей из отделения травматологии и ортопедии Центра травмы, а также I хирургического отделения Центра хирургии. Специалисты провели 6 операций, во время которых закрывали дефекты мягких тканей, пересаживали кожу и, в частности, сделали сложную пластическую операцию по перемещению части мягких тканей предплечья в зону раненого локтя", - рассказывают в медицинском объединении.

Впереди Оксану ждет реабилитация, чтобы восстановить функциональность руки.

Ранее УНИАН сообщал, как во Львове хирурги Первого медицинского объединения прибегли к "free flap" операции, которая помогла уберечь ногу мужчины от ампутации.

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