Россия готовится к наступлению еще на две украинские области – Сумскую и Харьковскую, и для этого пытается выиграть время. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Le Figaro.
"Я могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками", - отметил он.
Он конкретизировал, что Путин готовит новое наступление, в Сумской и Харьковской областях, которое хотел начать еще восемь месяцев назад.
"Он хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но мы помешали ему это сделать благодаря нашему вмешательству в Курской области. Вот почему ему сегодня нужно время", - подчеркнул президент.
Война в Украине - новости
Военный эксперт Денис Попович прогнозирует, что россияне попытаются выбить ВСУ из остатков плацдарма в Курской области и продвинуться в Сумской области.
Накануне спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что ситуация в Запорожской области обостряется. Оккупанты с начала весны провели более 150 штурмов только на Ореховском направлении.
Спикер ОСГВ "Хортица" майор ВСУ Виктор Трегубов сообщал, что на Купянском направлении бои "не очень интенсивные". В то же время сами боестолкновения более масштабные, в отличие от Донетчины, где враг проводит большое количество атак небольшими группами. Он отмечал, что остаются попытки российских оккупантов увеличить свой плацдарм на правом берегу Оскола на Купянщине.