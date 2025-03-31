Противник пытается прорвать Новопавловское направление и готовится к наступлению на Сумщине.

Сейчас в приоритетах армии РФ захват Донетчины, но одновременно кремлевский диктатор Владимир Путин приказал восстановить контроль над территориями Украины, с которых ранее оккупантов выбили ВСУ. Об этом в эфире телемарафона заявил председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко.

По его словам, сейчас увеличилась активность врага на Лиманском и Краматорском направлениях, в районе Торецка россияне пытаются прорвать оборону ВСУ. Как отмечает Тимочко, на данном этапе Покровск - наиболее активная зона боевых столкновений, там ежесуточно происходит 60-70 столкновений. Также противник пытается прорвать Новопавловское направление, и никак не может выполнить задачу своего командования выйти на Константинополь и взять под контроль трассу М-15.

"То есть, сейчас противник акцентирует на Донетчине. Все-таки пытается занять Донецкую область для того, чтобы выполнить приказ Путина в плане оккупации Донецкой области и, таким образом, обосновать хотя бы один из пунктов плана Путина по оккупации Украины", - сказал военный.

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В то же время на Волчанском направлении, в районе населенных пунктов Волчанск и Липцы, резкое увеличение активности оккупантов не фиксируется. По словам Тимочко, если раньше там было сравнительно затишье, то сейчас - четыре-пять боестолкновений в сутки.

Он напомнил, что кремлевский диктатор открыто заявлял, что Донетчина - в приоритете.

"Выглядит так, что противник, понимая, что Донецкую область занять быстро не удастся, надеется восстановить хотя бы контроль за теми территориями, с которых им приходилось позорно отступать", - добавил Тимочко.

В частности речь идет за Херсон, откуда оккупантам пришлось бежать, определенную территорию Харьковщины, Запорожье. Как отметил Тимочко, Кремль пытается усилить свои позиции на международной арене.

Как считает военный, сейчас также есть угроза наступления россиян на Сумщине, на Купянском направлении наблюдается средняя интенсивность наступательных действий захватчиков.

"По сути, Путин поставил задачу для своих войск, параллельно с оккупацией Донетчины, возобновить оккупацию тех территорий, которые они занимали ранее и с которых отходили. По возможности пробовать наступать дальше", - сказал председатель совета резервистов.

Российское наступление: эксперт раскрыл детали

Напомним, вчера военный эксперт Иван Тимочко предупредил, что в ближайшие дни будут наблюдаться агрессивные наступления армии РФ на востоке Украины. По его словам, враг начал подтягивать достаточное количество бронетехники, которую применяет для атак. Наблюдается тенденция к увеличению количества вражеских атак на Покровском и Лиманском направлениях. По мнению эксперта, заметная активизация противника вызвана переговорами о возможном прекращении огня.

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