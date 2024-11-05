Он отметил, что быстрыми темпами технологии развиваются только в СМИ, а на самом деле этот процесс требует много времени и усилий.

Более 50% того, что понапридумывали писатели-фантасты реализуется. И в основном фантасты - это предвестники будущих технологий.

Об этом сказал председатель правления альянса "Новая энергия Украины", разработчик БПЛА, командир спецподразделения ударных дронов "Белый орел" Валерий Боровик в эфире Украинского Радио.

"Что касается нановолокон, то это пока фантастика, но это возможно впереди. Лазеры не будут разрезать дроны, как мы видим в фантастических фильмах. А будут просто "подогревать" их электронику, которая будет или взрываться в воздухе, или просто ломаться и падать. То есть эти все лазерные вещи в будущем возможны", - выразил убеждение военный и добавил, что их партнеры из Австралии работают над этой технологией.

Видео дня

По его словам, также австралийцы работают над технологией детектирования, сопровождения цели, чтобы можно было без помощи человека сопровождать и обезвреживать их.

Боровик отметил, что разработка передовых технологий требует больших усилий и много времени. "Говорят, что технологии развиваются быстрыми темпами. Быстрыми темпами они развиваются в СМИ, а во введении в эксплуатацию, в доведении до боевой способности, если мы говорим о милитари секторах, то это годы идут, если не десятилетия", - подчеркнул военный.

Кроме этого, Боровик прокомментировал действия предателей, которые передают технологии врагу. "Это позор. Как можно улучшать те средства, которые убивают тебя, соседей, близких и стирают с лица земли твой город", - задался вопросом военный.

Он предположил, что эти старые люди, которые работали в аэрокосмической отрасли, были очень тесно связаны кооперацией с Россией.

"Россия благодаря нашим разработкам и специалистам была в СССР лидером в эти отрасли. После разделения они оставили связи и их легко интегрировать в систему производства оружия. Я не буду называть, но наш ведущий институт разрабатывал часть системы "Комета", которая сейчас используется в российских дронах. Но его тоже нельзя винить, потому что это было в 2003 году. Такова реальность", - отметил военный.

Война в Украине: новости

Чтобы продолжать войну на истощение, РФ ищет дешевые решения - в частности, запускает больше БПЛА и меньше крылатых ракет по Украине, сказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Сегодня на Ставке президент Владимир Зеленский отметил, что в настоящее время РФ использует для ударов по Украине в десять раз больше "шахедов", чем прошлой осенью, поэтому необходимо полноценно им противодействовать. По его словам, требуется усиление ПВО в регионах, которые больше всего в этом нуждаются, разработка новых решений в борьбе с КАБами.

Вас также могут заинтересовать новости: