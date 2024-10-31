Приоритетной целью для дронов являются машины скорой помощи, а также городские автобусы и гражданские автомобили.

Российские войска в последнее время усилили атаки беспилотников на Херсон, превратив его в "охотничьи угодья", жертвами в которых все чаще выступают мирные жители. Как пишет The Washington Post, российские войска в Херсоне находятся прямо через реку от города и используют небольшие беспилотники, чтобы терроризировать местное население. Это отличается от ситуации в других украинских городах, где российским войскам приходится использовать дальнобойное оружие, чтобы добраться до мирных жителей.

Последние несколько месяцев были худшими для Херсона, даже если учитывать время оккупации, говорят жители. По данным Херсонской военной администрации, с июля по октябрь беспилотники и мины убили 133 человека и ранили 1350.

Как отмечает Евгений Пятак, волонтер гуманитарной организации Global Empowerment Mission, машины скорой помощи являются приоритетной целью, за ними следуют городские автобусы и гражданские автомобили.

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"Они стреляют во все, что движется", — говорит он.

Жители также рассказывают, что беспилотники засыпают всю территорию Херсона лепестковыми минами, которые взрываются, когда на них наступают. Местные жители отмечают, что эти лепестковые мины повсюду, и на страницах в социальных сетях они предупреждают друг друга о том, где их заметили.

Местные жители рассказали WP о жизни под обстрелами

Как рассказала жительница Херсона Елена Бойко, решившая эвакуироваться, переломным для нее стал момент в начале октября, когда российский дрон завис над четырьмя детьми, игравшими во дворе, включая ее 8-летнего сына Генриха.

"Я поняла, что ребенка нужно спасти", — сказала Бойко.

Также жители рассказывают историю Александры Солонко и ее попытки эвакуировать отца, которая стала мрачным предупреждением для жителей Херсона.

Отец Александры, Петро, ​​жил в селе Антоновка, рядом с Херсоном и в опасной близости от линии фронта. Его дочь вернулась из Польши, чтобы эвакуировать его, однако за два дня до эвакуации ей сообщили, что он погиб в результате взрыва, когда ходил за водой.

В течение нескольких дней никто не мог найти его останки, потому что это было слишком опасно, и его тело лежало там, рассказала Александра, несмотря на призывы полиции и других должностных лиц о помощи.

По ее словам, когда его тело наконец забрали, не даже возможности как следует организовать похороны. Священник возле морга расписался на кресте, когда останки ее отца проезжали мимо на машине. Работники морга сказали, что ей слишком рискованно смотреть на тело. Все, что ей дали, сказала она, это прядь его волос.

Война в Украине - Херсон

28 октября российские захватчики атаковали дроном "скорую", которая прибыла на вызов в населенном пункте Антоновка на Херсонщине. На месте погиб 64-летний врач "скорой". Ранения получили еще двое мужчин, 52 лет, а также фельдшер - они в тяжелом состоянии. Кроме того, из-за атаки вражеского дрона пострадала 52-летняя женщина, она получила взрывную травму.

Также было атаковано село Станислав Херсонской области, в результате чего пострадала семья - двое взрослых и двое детей.

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