Украинские военные рассказали, как используют лесные полосы в своих целях.

Украинские военные получают преимущество в своих позициях на поле боя благодаря советскому сельскохозяйственному планированию. Одним из таких элементов являются лесополосы, пишет The Washington Post.

Солдаты ВСУ, которые находятся на фронте в Донецкой области, поделились с журналистами, что контроль над стратегическими лесовыми полосами может иметь решающее значение для победы или поражения в бою.

"Линия деревьев - это жизнь", - сказал член артиллерийской команды 15-й бригады Национальной гвардии по имени Александр.

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В издании напомнили, что лесополосы являются деревьями, которые были посажены десятилетия назад по всей восточной и южной Украине. Они призваны укрепить прилегающие поля и помочь уменьшить эрозию почвы от ветра.

Украинский стрелок по имени Максим рассказал, что у лучших лесополос есть возвышенность. Вершины холмов обеспечивают более сильный радиосигнал для беспилотников и помогают пехотинцам сбивать врагов внизу.

По словам Максима, лесовые полосы стали одним из самых ценных элементов рельефа. Он подчеркнул, что им приходится регулярно сражаться за такие позиции с российскими оккупантами:

"Это и преимущество, и недостаток. Враг использует их таким же образом".

Директор Института биомедицинских технологий Университета "Украина" Валентина Мовчан поделилась, что активно высаживать ряды дереьвев начали еще при правлении Иосифа Сталина. Она считает, что это, возможно, единственное позитивное последствие с тех ужасных времен.

Война в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук не верит в то, что россияне в ноябре собираются начать наступление на Запорожье. Он считает, что это может быть попытка врага отвлечь Силы обороны от направлений главных ударов.

Кроме того, источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины поделился, что в Бердянске уничтожили железнодорожный мост, который россияне использовали для перевозки военных грузов. Благодаря этому был парализован подвоз горюче-смазочных материалов, оружия и боеприпасов для войска РФ.

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