Россияне всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией.

Российские захватчики нанесли ракетные удары по Днепропетровщине, три вражеские ракеты силами нашей ПВО уничтожены, одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Россияне всю ночь атаковали область ракетами, "Градами" и тяжелой артиллерией. Три вражеские ракеты силами нашей ПВО уничтожены. Одна ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры. Там сильный пожар. На месте прилета работают все службы", - сообщил он.

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Резниченко также сообщил, что Никопольский район российские оккупационные войска накрыли огнем из "Градов" и тяжелой артиллерии. Туда прилетели более 30 вражеских снарядов.

Между тем в Марганецкой и Красногригоровской громадах повреждены дома. Предварительно, люди не пострадали, сообщил Резниченко.

Ракетные атаки РФ: что известно о новых вражеских ударах

Ночью враг снова обстрелял Сумскую область. Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре. Уже известно, что есть пострадавшие.

Утром РФ снова обстреляла центр Киева. В столице раздаются взрывы, есть "прилеты". Как сообщил Виталий Кличко, один из взрывов произошел в Шевченковском районе - в центре Киева. Впоследствии он сообщил детали взрывов в столице. РФ атковала город дронами, возник пожар в нежилом здании.

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