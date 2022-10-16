Под вечер российские оккупанты ударили по Марганецкой громаде Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщил в Telegram председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
"Вечером оккупационные войска Российской Федерации из РСЗО снова ударили по Марганецкой громаде в Никопольском районе. Предварительно – люди не пострадали", - сказано в сообщении.
Он отметил, что другие районы области вражеским обстрелам не подверглись, без изменений в регионе остается и радиационный фон – в пределах нормы.
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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
В ночь на 16 октября оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольской и Марганецкой громадах области. В частности, по Никополю выпустили 40 снарядов, ранен мужчина.
Враг сосредоточился на захвате Бахмута-Краматорска. В течение прошлых суток украинские военные в очередной раз отражали атаки противника на Иванград. Предварительно в британской разведке сообщали, что оккупанты приблизились к югу от Бахмута.
Как рассказал советник ОП Алексей Арестович, сообщения российских пропагандистов о якобы взятии под контроль ряда населенных пунктов на Бахмутском направлении не соответствуют действительности. Это украинские военные довольно успешно провели контратаку.
В свою очередь Генштаб ВСУ отчитывается, что смертность среди раненых российских военнослужащих достигает 50%.
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