О жертвах информации нет.

Ночной удар по Харькову был нанесен ракетой С-300.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В результате утреннего обследования территории в Холодногорском районе полиция говорит о прилете ракеты С-300. Кроме четырех автомобилей, повреждены два инфраструктурных объекта. О жертвах информации нет", - сообщил он. Видео дня

Как сообщал УНИАН, ночью оккупанты ударили по Харькову, повреждено четыре автомобиля.

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Россияне не отказались от намерений захватить Донбасс, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

На востоке ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. Также противник ведет бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов. На Южнобугском направлении был отбит штурм русских вблизи Потемкиного.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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