Предварительно - без жертв.

Российские войска в ночь на 2 сентября снова обстреляли Харьков.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Прилет" произошел в Холодногорском районе. Данных о погибших или раненых пока нет.

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"Ночью был "прилет" в Холодногорский район города. Предварительно - без жертв.Утром спасатели будут проверять территорию, прилегающую к месту "прилета", - отметил Терехов.

Война в Украине: актуальные данные

Россияне сосредоточились на захвате Донбасса, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

Украинские защитники отбили все штурмы врага на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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