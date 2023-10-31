К счастью, удалось избежать пострадавших и жертв.

В ночь на вторник, 31 октября, Россия ударила ракетой по территории Миргородского района Полтавской области.

Как сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин, к счастью, удалось избежать повреждений критической и гражданской инфраструктуры. Пострадавших в результате вражеской атаки нет.

"Ночной вражеский ракетный удар по Миргородскому району. По предварительной информации, без пострадавших, повреждений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано", - сообщил Пронин.

Как сообщали Воздушные силы, ракета в сторону Миргорода двигалась примерно в полночь. Людей призвали немедленно идти в укрытие. Мониторинговые каналы сообщали, что это могла быть ракета Х-59. В городе раздавались взрывы.

Ракетный удар в ночь на 31 октября

Этой ночью оккупационные войска Российской Федерации выпустили в сторону Украины несколько ракет. Из-за угрозы применения авиационного вооружения в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу.

Уже в 23:56 на Сумщине фиксировали ракету, которая летела в сторону Миргорода. Затем украинцев предупредили о еще нескольких ракетах в Сумской области в юго-западном направлении.

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