Силы обороны уже отреагировали на эти изменения со стороны врага.

Российские оккупационные войска едва ли не ежесуточно атакуют Киев своими дронами. Этой ночью воздушную тревогу в столице объявляли дважды, а суммарно она длилась почти 5 часов.

Как сообщил начальник КМВА Сергй Попко, россияне продолжают террор населенных пунктов Украины и Киев у них остается на первом месте в списке.

"Этой ночью российские войска снова запустили на мирные дома киевлян свои ударные дроны. Воздушную тревогу в столице объявляли дважды, и суммарно она длилась почти 5 часов", - написал он.

Видео дня

В КГВА добавили, что россияне в последнее время начали менять тактику применения своих беспилотников. Силы обороны соответствующим образом реагируют на новые вызовы. Этой ночью было различными способами обезврежено около 15 дронов, которые угрожали Киеву. К счастью, в столице обошлось без разрушений и пострадавших.

Атаки дронов на Киев

Как известно, октябрь 2024 года стал рекордным по запуску Россией ударных беспилотников - 2072 БПЛА. Однако ноябрь не стал намного спокойнее.

3 ноября во время вражеской атаки на Киев были повреждены здания университета Шевченко.

7 ноября обломки российских дронов упали в 6 районах Киева, в результате чего пострадали горожане. На Киев вражеские дроны заходили как поодиночке, так и группами, на разных высотах - как на очень низких, так и на значительных.

8 ноября воздушные силы Вооруженных сил Украины ночью сбили четыре российские ракеты и 62 ударные беспилотники, на Киевщине есть пострадавшие.

Вас также могут заинтересовать новости: