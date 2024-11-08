В Киевской области в результате падения обломков пострадали четыре человека.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины ночью сбили четыре российские ракеты и 62 ударных беспилотника, в Киевской области есть пострадавшие. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

В частности, в ночь на 8 ноября 2024 года (начиная с 18:00 7 ноября) враг нанес удар баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений таких городов как Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, а также мыса Чауда в оккупированном Крыму. Также, вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковской и Сумской области.

"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях", - отмечается в сводке.

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Вместе с тем, 26 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины. Один до сих пор находится в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается.

В Воздушных силах отметили, что в результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей в Одесской, Харьковской, Сумской и Хмельницкой областях.

Как сообщил начальник Киевской ОГА Руслан Кравченко, в результате падения обломков в Киевской области пострадали 4 человека.

"Это водители автомобилей, которые находились в авто возле места падения обломков. Мужчины получили ранения различной степени", - отметил Кравченко.

При этом, состояние одного из них тяжелое, еще двое водителей имеют среднее состояние. Другой получил легкие ранения. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Пострадавших госпитализируют в местную больницу.

Как уточняют в Национальной полиции Украины, по состоянию на 07:30 в результате российской атаки получили повреждения шесть частных домов, четыре автомобиля. Также произошло возгорание травяного настила и пожар помещения недействующей газовой АЗС, которые уже ликвидированы.

При этом, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников неба, которые делают все возможное, чтобы защитить людей от российского террора, и выразил благодарность всем, кто спасает и помогает нашим людям.

"Важно совместно и решительно действовать и на международном уровне каждый раз, когда Россия пытается уничтожить нашу жизнь. Действовать, чтобы уменьшить потенциал террора, заблокировать его. Украине нужна сила для этого. Это - единственный путь достичь справедливого мира и прекратить смерти наших людей. ПВО, дальнобойность, пакеты вооружения, санкции против агрессора - вот ответ, который необходим не только на словах, но и на действиях", - сообщил Зеленский.

Война в Украине - обстрелы

Как сообщал УНИАН, В ночь на 8 ноября российские захватчики нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе и Одесской области. По предварительным данным, погиб один человек, еще 9 получили ранения.

Кроме того, этой ночью, около 3:30, российские оккупационные войска атаковали Харьков 500-килограммовыми авиабомбами. Удару подверглись Салтовский и Шевченковский районы. Известно о 25 раненых, пятеро из которых госпитализированы. Их состояние оценивается как среднее и легкое. Кроме того, были эвакуированы 30 человек, из них - 4 детей.

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