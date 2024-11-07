Возникли пожары в жилых домах и в больнице.

Этой ночью Киев снова оказался под атакой российских "Шахедов". Как сообщают в Киевской городской военной администрации, в результате атаки российских беспилотников по Киеву в пяти районах столицы зафиксировано падение обломков, возникли пожары в многоэтажке и больнице, есть пострадавшие.

Так, в Голосеевском районе повреждена квартира в жилом доме, один человек обратился за медицинской помощью. Также возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв., сейчас пожар уже ликвидирован.

В Печерском районе в результате падения обломков произошел пожар в ресторане на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв., частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа.

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В Соломенском районе на территории предприятия возник пожар складского здания на площади 600 м.кв. По данным мэра Киева Виталия Кличко, госпитализировали одного пострадавшего. Кроме того, обломки упали на территории медицинского центра. Информация относительно пострадавших уточняется.

Кроме того, в Оболонском районе произошло возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв.

Также зафиксировано падение обломков в Подольском районе столицы, произошло возгорание в жилом доме.

Российские атаки на Украину

Напомним, октябрь 2024 года стал рекордным по запуску Россией ударных беспилотников - 2072 БПЛА.

Также, как отмечает военный эксперт Павел Нарожный, враг в настоящее время накапливает ракеты в ожидании момента, когда в Украине будет пиковое использование электроэнергии и будет нагружена инфраструктура. Тогда начнутся массированные удары - будут задействованы и "Шахеды", и крылатые ракеты, прогнозирует он.

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