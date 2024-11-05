В ведомстве объяснили, что процент сбитых российских дронов не снизился.

Россия продолжает запускать дроны для ударов по Украине почти каждый день, а в сводках Воздушных сил процент сбитых "шахедов" в последнее время снизился. Это связано с введением более точных формулировок, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Дело в том, что в командовании Воздушных сил начали использовать в своих сводках термин "локационно утраченные", объяснили в Генштабе. Он применяется к вражеским БПЛА, которые исчезли с радаров, предположительно вследствие активного противодействия РЭБ, или по другим причинам.

По данным Воздушных Сил, с августа по октябрь 2024 года оккупанты атаковали Украину 4300 ударными БПЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов, которые имитировали настоящие "шахеды". Силам обороны Украины удалось сбить 3063 таких дронов, что составляет 71%. Еще 1052 беспилотника были "локационно утрачены" (24%).

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За указанный период прямые попадания вражеских "шахедов" составили всего 5%. В Генштабе отметили, что разрушения или повреждения могут быть нанесены в результате падения сбитых БПЛА.

По словам ведомства, октябрь стал рекордным для оккупантов по запуску ударных беспилотников. В этом месяце россияне запустили 2072 БПЛА, а Силам обороны удалось сбить 1206 из них. Еще 766 дронов были "локационно утрачены".

В сентябре Украине удалось сбить 1156 дронов из 1410 БПЛА, которые запустила РФ. Еще 201 беспилотник был "локационно утрачен", подчеркнули в Генштабе.

В августе Силам обороны удалось сбить 701 БПЛА из 818 дронов, которые запустили оккупанты. Еще 91 беспилотник был "локационно утрачен".

С мая по июль 2024 года россияне запустили по Украине 1133 ударных дронов. Силы обороны сбили 1055 из них, а еще 10 БПЛА были "локационно утрачены". Из этого выходит, что процент прямых попаданий вражеских "шахедов" за этот период составил 6%, подытожили в ведомстве.

Вражеские атаки дронами - другие новости

Ранее в Forbes заявили, что российские "шахеды" могут погрузить Украину в мрачную зиму. В издании отметили, что октябрь стал самым тяжелым месяцем для нашей страны из-за огромного количества вражеских дронов дальнего радиуса действия.

Кроме того, военный эксперт Сергей Бескрестнов поделился, что российские "шахеды" сильно изменились с начала войны. По его словам, теперь каждый дрон-камикадзе программируется уникально.

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