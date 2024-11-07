По данным местных властей, повреждения являются "существенными".

Российские оккупационные войска в очередной раз атакуют Украину беспилотниками. Под ударами "Шахедов" находится, в частности, Киев.

В небе столицы фиксировались несколько вражеских БПЛА. Продолжается боевая работа ПВО, сообщили в Киевской городской военной администрации.

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Обновлено 02:29: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Голосеевском районе, где упали обломки БпЛА, ударной волной повреждены окна в некоторых квартирах жилого дома. Обращения к медикам пока не поступали.

Обновлено 02:25: Рядом с загоревшимися гаражами в Голосеевском районе столицы возник пожар на соседней СТО, сообщают в КГВА.

"Общая площадь огня – 300 м.кв., предварительно пострадавших нет. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Голосеевском районе поврежден дом.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил РФ по Киеву в Голосеевском р-не, по предварительным данным, есть существенное повреждение квартиры в жилом доме. Пожара на месте нет. Предварительно – без пострадавших", – говорится в сообщении.

Кроме того, в этом же районе зафиксирован пожар на территории гаражного кооператива. Оперативные службы следуют на место. Информация о пострадавших не поступала.

Атаки РФ по Украине

По данным Генштаба ВСУ, октябрь 2024 года стал рекордным по запуску ударных беспилотников российскими террористами. За месяц оккупанты запустили по Украине 2072 БПЛА.

Силам обороны удалось сбить 1206 из них. Еще 766 беспилотников были "локально потеряны".

Кроме того, РФ продолжает производить крылатые ракеты с темпом примерно две единицы в сутки. Военный эксперт Павел Нарожный говорит, что враг их накапливает в ожидании момента, когда в Украине будет пиковое использование электроэнергии и будет нагружена инфраструктура. Тогда начнутся массированные удары – будут задействованы и "Шахеды", и крылатые ракеты, прогнозирует он.

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