Российские оккупанты опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу в Николаевской области из-за огневого контроля ВСУ над этим участком.
Как рассказала в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, в связи с уменьшением активности врага уменьшилось и количество обстрелов.
"Россияне сейчас переформатируют свои подразделения ближе к материковой части Украины и пытаются там восстановить личный состав, который будет выезжать на те позиции, с которых больше никто не возвращается", - отметила Гуменюк.
Она уточнила, что Вооруженные силы пока не вернулись непосредственно на Кинбурнскую косу, но держат ситуацию под своим контролем.
Именно с Кинбурнской косы враг обстреливал, в частности, Очаковскую громаду и именно оттуда РФ терроризирует морские транспортные пути.
"Мы работаем над тем, чтобы этот морской регион стал безопаснее, чтобы дипломатам было легче убедить мировое сообщество, что к "зерновой инициативе" стоит приобщить Николаевскую область", - пояснила Гуменюк.
Кинбурнская коса - что известно
Сухопутный коридор РФ на юге Украины позволяет оккупантам перебрасывать на Кинбурнскую косу, где проходит линия фронта, оружие и технику.
Кинбурнская коса остается в "серой" зоне: ее не контролирует ни одна из сторон, однако защитники держат огневое влияние над группировкой врага.
Как заявил в январе начальник объединенного пресс-центра сил обороны полковник Евгений Ерин, деоккупация Кинбурнской косы будет происходить во время освобождения всей Херсонской области.