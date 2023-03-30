Вооруженные силы пока не вернулись непосредственно на Кинбурнскую косу.

Российские оккупанты опасаются подтягивать новую технику на Кинбурнскую косу в Николаевской области из-за огневого контроля ВСУ над этим участком.

Как рассказала в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, в связи с уменьшением активности врага уменьшилось и количество обстрелов.

"Россияне сейчас переформатируют свои подразделения ближе к материковой части Украины и пытаются там восстановить личный состав, который будет выезжать на те позиции, с которых больше никто не возвращается", - отметила Гуменюк.

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Она уточнила, что Вооруженные силы пока не вернулись непосредственно на Кинбурнскую косу, но держат ситуацию под своим контролем.

Именно с Кинбурнской косы враг обстреливал, в частности, Очаковскую громаду и именно оттуда РФ терроризирует морские транспортные пути.

"Мы работаем над тем, чтобы этот морской регион стал безопаснее, чтобы дипломатам было легче убедить мировое сообщество, что к "зерновой инициативе" стоит приобщить Николаевскую область", - пояснила Гуменюк.

Кинбурнская коса - что известно

Сухопутный коридор РФ на юге Украины позволяет оккупантам перебрасывать на Кинбурнскую косу, где проходит линия фронта, оружие и технику.

Кинбурнская коса остается в "серой" зоне: ее не контролирует ни одна из сторон, однако защитники держат огневое влияние над группировкой врага.

Как заявил в январе начальник объединенного пресс-центра сил обороны полковник Евгений Ерин, деоккупация Кинбурнской косы будет происходить во время освобождения всей Херсонской области.

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