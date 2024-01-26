Речь идет о своевременной поставке качественных продуктов.

Некоторые компании, заключившие договор с Министерством обороны Украины в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями по качественной и своевременной поставке продуктов Вооруженным силам Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны Виталий Половенко во время инспектирования поставок продуктов в воинские части на юго-востоке страны.

"Ситуация повторяется. Некоторые компании, с которыми мы заключили договоры в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями. Речь идет о поставках, во-первых, качественных продуктов, во-вторых, своевременная поставка", - отметил Половенко.

Он подчеркнул, что своевременная и качественная поставка - среди ключевых приоритетов команды Минобороны, поэтому, чтобы такая ситуация не повторялась, в будущем закупки будет проводить ГП "Государственный оператор тыла" (ГОТ).

Видео дня

"Следует учитывать все нюансы и особенности военных подразделений. Поэтому информацию с таких проверок мы будем передавать в ГОТ, ведь в будущем именно они будут проводить торги на питание. Каждый новый поставщик должен быть готов к оперативности. Наши военные должны забыть о проблемах с качеством и недовозом", – подчеркнул Половенко.

В Минобороны напомнили, что 19 января Половенко вместе с членом Антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей внепланово проверили склады некоторых воинских частей на востоке.

Отмечается, что в обоих случаях по всем зафиксированным нарушениям будут составлены соответствующие акты. За несоблюдение условий договора Минобороны выставит штрафные санкции компаниям, которые срывают сроки поставки. По результатам предыдущей поездки Министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям.

Проблемы с поставкой продвольства для военных

Недавно Министерство обороны проверило жалобы бойцов на еду. Так, были внепланово проверены склады некоторых воинских частей на востоке. Выяснилось, что в них качество продуктов не соответствует нормам.

"Причиной этому стали жалобы военных на качество питания. В ходе проверки оказалось, что продовольствие поставили не вовремя, а его качество не соответствует нормам", - заявили в Минобороны.

В ходе незапланированного "визита" в воинские части, были зафиксированы нарушения.

"Оказалось, что из-за несвоевременной поставки компанией-победителем продуктов в определенных областях запасы продуктов недостаточны", - сказал заместитель министра Половенко.

Вас также могут заинтересовать новости: