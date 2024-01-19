Из-за несвоевременного снабжения компанией-победителем продуктов питания в определенных областях запасы продовольствия недостаточны.

В Украине внепланово проверли склады некоторых воинских частей на востоке и оказалось, что в них качество продуктов не соответствует нормам.

Об этом сообщает Министерство обороны. Отмечается, что заместитель министра обороны Виталий Половенко вместе с членом Антикоррупционного совета Геннадием кривошеей внепланово проверили эти склады.

"Причиной этому стали жалобы военных на качество питания. В ходе проверки оказалось, что продукты поставили не вовремя, а их качество не соответствует нормам", - говорится в сообщении.

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На фото к сообщению видно, что, например, бананы не пригодны к употреблению, потому что гнилые.

Половенко добавил, что в ходе незапланированного "визита" в воинские части, были зафиксированы нарушения. "Оказалось, что из-за несвоевременной поставки компанией-победителем продовольствия в определенных областях запасы продуктов недостаточны", - сказал замминистра.

В Минобороны отмечают, что работают рабочие группы, которые проверяют качество и своевременную поставку продуктов. "Компания победила в 10-ти лотах на питание, но теперь физически не может справиться с поставками", - пояснил Половенко. При этом отмечается, что в таком случае должен быть заменен поставщик. "То есть части, где компания не успевает с поставкой, мы выводим из договора и переподчиняем компаниям-победителям в прилегающих областях. Продукты должны быть качественными, а их поставки – непрерывными", - заявил Полоненко.

Минобороны обещает выставить штрафные санкции компании, которая несвоевременно поставила продукцию. Кроме того, за испорченные и некачественные продукты питания компания также должна возместить деньги.

Проблемы с поставкой продвольства для военных

Недавно возникали скандалы из-за некачественного питания для военных, а также по коррупционным схемам при закупке продуктов.

В декабре 2023 года министр обороны Рустем Умеров отметил, что из министерства "выжимают" людей со "старыми практиками" по закупкам. Он отметил, что в Минобороны был создан Департамент закупочной политики с целью разработки политик закупок, а также запуска агентств по закупкам – летальных и нелетальных.

Эксперт Украинского института будущего Игорь Попов отмечал, что перед новой командой Минобороны возникают сложные вызовы - провести реформу закупок, одновременно обеспечить бесперебойность поставок армии и вернуть доверие общества к расходованию средств налогоплательщиков.

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