Военный добавил, что прогнозы некоторых экспертов о вероятной продолжительности войны не имеют смысла, потому что ситуация на фронте очень динамичная и постоянно меняется.

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, доброволец спецподразделения "Гром", политолог Кирилл Сазонов прокомментировал возвращение наемников ЧВК "Вагнер" на фронт в Украину и оценил, может ли их участие в боевых действиях, помочь оккупантам в безуспешных попытках взять реванш во время успешного продвижения Сил обороны.

В эфире телемарафона он отметил, что украинские защитники готовы к возвращению "вагнеровцев" на фронт, а их участие в боях в составе подразделений российской армии не будет иметь никакого принципиального влияния на поле боя.

"Мы были готовы, когда их было значительно больше, когда они работали, как единое подразделение. Мы были готовы и удерживали позиции, удерживали Бахмут, их (наемников ЧВК "Вагнер" - УНИАН) очень много осталось навсегда в украинской земле. Сейчас их значительно меньше, их распыляют по разным подразделениям. Потому что эти подразделения и на Бамутском направлении, и на юге несут очень большие потери именно благодаря своим попыткам отбить позиции, которые уже освободили украинские войска. Так "Вагнером" позатыкают эти "дырки". Они уже не" вагнера", а будут на контракте с российским Минобороны. Хотя их бывший руководитель штаба с позывным "Север" сейчас будет формировать новые добровольческие части для Минобороны, но мне кажется, что добровольцев даже среди российских зэков уже очень и очень мало. И без мобилизации они ничего не смогут собрать. Ну еще придет пятьсот или полторы тысячи бойцов на контракте с Минобороны РФ с опытом, но мы тоже с опытом. Так что ничего принципиально (с возвращением "вагнеровцев" - УНИАН) не изменится", - акцентировал Сазонов.

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Также, оценивая нынешнюю фазу войны, военнослужащий отметил, что она не позиционная, несмотря на то, что быстрых продвижений нет, широко применяются дроны и ракеты для ударов по противнику.

"Признаки позиционной войны есть - это очень плотное минирование, очень серьезные укрепления у врага. Но назвать ее стабильно позиционной нельзя. Потому что к югу от Бахмута продвигаются Силы обороны Украины, продвигаются понемногу, давят на врага, освобождают нашу землю. На юге на Токмакском направлении, тоже наши Вооруженные силы работают, тоже освобождают. То есть, чисто позиционной войны нет. Быстрых продвижений нет, но очень много (по врагу - УНИАН) работают ракеты и дроны, которыми наносятся удары по складам, казармам, штабам оккупантов. Это очень важный фактор", - пояснил Сазонов.

Он добавил, что прогнозы некоторых экспертов о вероятной продолжительности войны не имеют смысла, потому что ситуация на фронте очень динамичная и постоянно меняется.

"Что касается заявлений экспертов, особенно западных, которые говорят, что война может стать долгой, может длиться пять или восемь лет, или десять. Я доверяю своему Генштабу и руководству, своему командиру. Любой военный вам скажет, что прогноз на неделю еще куда ни шло, прогноз на месяц это еще такое, потому что все делают ошибки и мы постоянно что-то придумываем, чтобы противника поставить в неловкое положение, скажем так, удивить. И они (русские - УНИАН) тоже над этим работают. Все меняется, иногда довольно быстро меняется, поэтому прогноз на год очень неблагодарное дело. Даже для тех, кто имеет все данные разведки и спецслужб. Прогнозировать на год - неблагодарное дело, не говоря о прогнозах на пять или восемь лет", - резюмировал Сазонов.

Возвращение "вагнеровцев" на фронт - детали

29 сентября в Минобороны Великобритании со ссылкой на свою разведку сообщили, что члены террористической группировки ЧВК "Вагнер" начали возвращаться воевать в Украину. Как отмечают в разведке, передислокация наемников происходит в индивидуальном порядке и небольшими группами для участия в боевых действиях в составе различных российских подразделений. Концентрируются боевики вокруг Бахмута Донецкой области, поскольку хорошо знакомы с этой местностью.

На днях начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что наемники ЧВК "Вагнер" возвращаются на Украинский фронт . Он отмечал, что это военнослужащие ЧВК "Вагнера", которые были на территории Беларуси, а сейчас часть из них перезаключает контракты с Минобороны РФ, которое планирует их привлечь в боевых действиях.

29 сентября Генштаб ВСУ в вечерней сводке проинформировал, что на Запорожском направлении противник пытался восстановить утрачено положение в районах Работиного и ивового Запорожской области, но эти попытки были неудачными. Также противник безуспешно атаковал украинские войска на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. А на Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области. В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, нанося российским оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике и истощая противника врага вдоль всей линии фронта. Отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.