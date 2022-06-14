Пушилин уже чувствует приближение конца своей" карьеры", поэтому делает вид военачальника и стратега, говорит эксперт.

Главарь "ДНР" Денис Пушилин прикидывается "военачальником и стратегом", заявляя о том, что "Киев перешел все границы" и обстреливает Донецк. Однако Кремль, вероятно, очень скоро сменит "руководство республик".

Об этом заявил военный эксперт Влад Волошин в интервью OBOZREVATEL.

Интервьюер попросил эксперта прокомментировать, с какой целью Пушилин обращается за помощью к РФ, заявляя об обстрелах Донецка. При этом очевидно, что город обстреляли сами боевики. По убеждению Волошина, главарь "ДНР" делает это по двум причинам.

"На мой взгляд, Пушилин понимает, что он - калиф на час. Такими заявлениями он стремится повысить свою значимость, продемонстрировать деятельность. Так он продолжает оставаться в информационном пространстве. Вероятнее всего, в ближайшее время будет замена этих пасечников и пушилиных, и он хочет показать, что еще на что-то способен. Это первое. Второе – если посмотреть на карту широкомасштабного российского вторжения, то на одних участках есть какие-то продвижения, на других нет. Возле Донецка ситуация для врага очень плохая. Авдеевка держится, Марьинка держится. Поэтому Путишин пытается казаться стратегом, военачальником, который имеет военные заслуги перед Россией, поскольку возглавляет этот анклав", - заявил Волошин.

При этом он исключает то, что Донецк атаковали Вооруженные силы Украины, ведь Генштаб анонсировал контрнаступление лишь тогда, когда будет необходимое количество вооружений и боевой техники.

Эксперт уверен, что Путин планирует менять главарей "ЛДНР". К такому выводу он пришел, анализируя материалы российских медиа и заявления "военных экспертов".

"Несколько раз говорили о том, что такое руководство, как Пасечник и Пушилин, не совсем устраивает руководство России и руководство вооруженных сил РФ. Кроме того, в Кремле также видят, что Пушилин – не тот человек, который может управлять какими-то территориями. Не тот уровень компетенции", - резюмировал эксперт.

Напомним, РФ в 2014 году вторглась на часть Донецкой и Луганской областей и поддержала боевиков, которые создали так называемые "ДНР" и "ЛНР". Денис Пушилин стал главарем "ДНР" в конце ноября 2018 года.

Рано утром 24 февраля этого года Россия осуществила полномасштабное вторжение в Украину. 1 июня СМИ писали, что Пушилин ранен под городом Лиман Донецкой области. Позже сам лидер боевиков утверждал, что не был ранен.

Несколько дней назад в Донецке возле офиса главаря самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина раздался взрыв.

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