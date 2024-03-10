Ранее этот самолет был поврежден в Беларуси.

Во время атаки дронами в Таганроге один из самолетов А-50, который был на ремонте, получил повреждения фюзеляжа.

Об этом заявил военный обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона, комментируя возможное повреждение вчера дронами А-50 в Таганроге вчера.

"А-50, который находился в Таганроге, в свое время был поврежден в Беларуси. Мы помним эту историю, когда на территории Беларуси размещались эти самолеты дальней радиолокационной разведки и наблюдения, и один из них получил повреждение дроном своей радиолокационной системы", - рассказал Коваленко.

По его словам, после этого самолет отправили в РФ, где он должен был пройти комплекс ремонтных работ. Но есть нюанс и он в том, что на сегодня Россия технически и технологически не может ремонтировать сами эти комплексы.

"Долгое время именно этот самолет А-50 находился под открытым небом, а не в ангаре. И за счет, как минимум трех прилетов, которые произошли по комплексу в Таганроге один из этих самолетов получил повреждения фюзеляжа. А не самой радиолокационной системы. Поэтому как минимум один А-50 будет иметь более сложные условия для ремонта", - отмечает эксперт.

Он рассказал, что самолетов А-50 в РФ на обслуживании было 9 единиц, из которых один находился на постоянной модернизации последние два года и даже считалось, что в условиях современных санкций вообще невозможно закончить эту модернизацию. Также два самолета находились на регламентном ремонте силовой установки, силовых узлов.

"Да, действительно, сегодня у россиян ограниченное количество А-50 в распоряжении. Это примерно 3-4 единицы максимум, которые они могут использовать. Они недавно заявили, что один из А-50 введен в эксплуатацию, но надо понимать, что они это заявили после того как два были уничтожены, поэтому это скорее всего пропаганда", - сказал Коваленко.

По его словам, отсутствие А-50 в воздушном пространстве уменьшает риск нанесения ракетных ударов по тыловой Украине. "Чем меньше у них А-50, тем меньше у них возможности прогнозировать ракетные удары по территории Украины", - добавил эксперт.

Проблемы А-50

Как сообщал УНИАН, военный портал Defence Express отмечал, что более качественный спутниковый снимок украинской аналитической группы Frontelligence Insight авиаремонтного завода в Таганроге после атаки дронами 9 марта может доказывать вероятность поражения еще одного российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50.

Отмечалось, что на снимке зафиксировано поражение в двух местах крыши главного производственного цеха и еще одной производственной площадки завода.

Речь шла о том, что на снимке сделанном 9 марта видно, что два пролома в крыше главного цеха. Если А-50 действительно на момент атаки находился в нем, то как раз примерно в восточной части здания.

Forbes также со ссылкой на анализ спутниковых снимков Frontelligence Insight пишет, что 29 февраля россияне припарковали старый А-50 возле цеха окончательной сборки на заводе в Таганроге. А после атаки дронами 9 марта "тот самый А-50 не видно на снимках".

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