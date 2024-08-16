С политической точки зрения, эта операция переломила ситуацию в войне с Россией и перезагрузила условия конфликта.

Операция Украины в Курской области России стала смелой авантюрой для военного командования страны, которое направило свои ограниченные ресурсы на рискованную атаку на ядерного врага без каких-либо гарантий успеха.

К среде, 14 августа, украинские военные взяли под контроль более 1000 квадратных километров вражеской территории, в том числе более 70 населенных пунктов, и захватили сотни российских военнопленных, пишет Associated Press. Но спустя неделю после начала операции все еще остается непонятной ее общая цель: будет ли Украина удерживать завоеванную территорию, будет ли продвигаться дальше вглубь российской территории, или отступит?

"Понятно лишь то, что атака изменила поле боя. Шок от молниеносной атаки Украины обнаружил бреши в броне ее мощного противника. Атака также рисковала углубить собственные слабости Украины, расширив линию фронта и привлекая новые войска в то время, когда военные лидеры испытывают недостаток человеческих ресурсов", – говорится в материале. Видео дня

Для проведения Курской операции Киев развернул батальоны из нескольких бригад. Некоторые из них были переброшены с самых горячих участков фронта, где продвижение России не прекращается. Пока что общее стратегическое преимущество Москвы остается неизменным.

"Растягивание линии фронта для нас – это также растягивание линии фронта для врага. Только мы детально подготовились к этой операции. Россияне не были готовы к этой операции вообще", – сказал командир 14-го полка беспилотных авиационных систем, который участвовал в начальном этапе наступления. Он говорил на условиях анонимности, используя лишь позывной "Чарли".

Снимки с поля боя, на которых видны колонны уничтоженной российской техники, напоминают об успешных контрнаступлениях Украины в 2022 году в Херсонской и Харьковской областях. Но некоторые аналитики не берутся судить о том, является ли Курская область правильным плацдармом для начала наступления. По разным оценкам, количество войск, действующих там, колеблется от 5 000 до 12 000.

С политической точки зрения, это вторжение переломило ситуацию в войне с Россией и перезагрузило условия конфликта, в котором Украина, казалось, была обречена принять невыгодные для себя условия прекращения огня. Удар также стал мощным примером украинской решимости и посланием западным союзникам, которые колебались, позволять ли использовать предоставленное оружие для более глубоких ударов по российской территории.

Штурм показал, что страх пересечения российских "красных линий", которые могут привести к ядерной эскалации, "является мифом, и что закаленные в боях украинские военные остаются грозной силой", написал профессор политологии Национального университета "Киево-Могилянская академия" Тарас Кузьо.

Советник президента Михаил Подоляк предположил, что эта атака также может усилить позиции Киева на будущих переговорах с Россией. Захват части российской территории накануне любых переговоров о прекращении огня может дать Украине определенные рычаги влияния.

Несмотря на то, что боевые действия продолжаются, территория, которая сейчас находится под контролем Украины, сама по себе не имеет большой экономической или стратегической ценности. Основные военные базы находятся далеко от нынешней зоны боевых действий, и ожидается, что продвижение украинских войск замедлится, поскольку Россия перебрасывает туда больше сил.

Как наступление на Курщине повлияло на фронт

Украинские официальные лица заявили, что не намерены оккупировать Курскую область, но могут попытаться создать буферную зону для защиты населенных пунктов в приграничной Сумской области от непрерывных российских артиллерийских обстрелов и перекрыть пути снабжения на северо-восток.

Заставить Россию развернуть резервы, предназначенные для других частей 1000-километровой линии фронта, является минимальной целью, сказал "Чарли". Но пока что фокус РФ в Донецкой области не изменился.

Некоторые украинские войска были отведены именно с тех участков фронта, где нехватка личного состава была ключевым фактором, повлекшим территориальные потери в этом году. В стратегически важном Покровском районе, на который направлены основные наступательные усилия России, солдаты не заметили особых изменений к лучшему с момента наступления на Курскую область.

"Ничего не изменилось. Если и изменилось, то я вижу усиление российских наступательных действий", – сказал боец с позывным "Киевлянин".

Но Курская операция "показала, что они не могут защитить собственную территорию", подчеркнул он.

"Мы все здесь вдохновляемся. Многие наши солдаты хотели пойти на Курск и отбросить их прямо на Кремль", – признался военный.

РФ вывела определенное количество войск с фронта в Украине. В то же время курская операция отвлекла внимание от восточного фронта, где украинские военные пытаются залатать бреши в своей обороне.

"Россия никоим образом не остановит свои действия на тех участках фронта, где они тактически достигли успеха. Там они будут давить и давить до последнего, несмотря ни на что", – говорит военный эксперт Костантин Машовец.

Но наступление на Курск может заставить Кремль перебросить резервы "с участков фронта, которые имеют второстепенное значение".

Операция ВСУ в Курской области

На подконтрольной украинским войскам территории Курской области создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым. Под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов Курщины.

На фоне успехов Сил обороны Украины РФ перебрасывает в Курскую область войска с позиций на оккупированной территории Украины. Об этом рассказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Между тем немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что продвижение украинских сил на территории РФ свидетельствует о том, что армия все еще имеет волю и способность выиграть эту войну.

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