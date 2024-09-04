Операция в Курской области продолжается, но украинские военные уже доказали, что они не такие же, как оккупанты.

Воины ВСУ действуют совершенно не так, как россияне, продолжая операцию в Курской области, в ходе которой удалось вытеснить врага с территории около 900 квадратных километров.

Многие военнослужащие были удивлены, когда услышали, как местные жители разговаривают на украинском языке. Об этом сообщает Politico.

"Некоторые из них говорили, что у них есть родственники в Украине, которые раньше часто приезжали сюда за покупками, пока наверху не решили начать вторжение. Они даже говорили по-украински лучше, чем я. Возможно, поэтому я не испытываю желания отомстить за то, что их народ сделал Украине", — заявил один из военных, Виталий. Видео дня

Politico заявляет, что у Киева есть более широкая стратегия касаемо Курской области. Это относится и к тому, почему российские гражданские лица чувствуют себя в безопасности, пока ВСУ находятся на территории, откуда удалось отогнать российских военных.

"Для нас важно не быть такими как те, кто принес нам войну с грабежами и насилием. Я очень горжусь нашими солдатами", - заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Такое поведение воинов ВСУ влияет непосредственно на отношение международного сообщества к данной операции. Украинские солдаты периодически взаимодействуют с российскими гражданами, предоставляя им еду и воду.

Австралийский генерал в отставке Мик Райан сообщил, что то, как действует Украина в Курской области, помогает завоевать дипломатическую, моральную, финансовую, а также военную поддержку других государств.

Если стратегия будет нарушена, это поднимет риск того, что Москва сможет воспользоваться ситуацией в свою пользу. Сама же Россия с 2014 года, по данным американского медиа, много раз нарушала Устав ООН и законы войны, изложенные в Женевских конвенциях.

Оккупанты продолжают атаковать гражданские объекты, убивать мирных жителей, расстреливать сдавшихся в плен воинов ВСУ и так далее. Украина хочет привлечь РФ к ответственности в Международном уголовном суде.

"Кажется, что Россия сегодня совершает три основных вида преступлений: агрессию, военные преступления и геноцид", - заявляет Американский институт мира.

Наступление в Курской области

Воины ВСУ продолжают операцию в Курской области. Владимир Зеленский ранее заявлял, что наши военнослужащие будут удерживать эту территорию столько, сколько потребуется.

Эксперты же заявляют, что лучшим сценарием для этой операции будет то, что Запад изменит политику в отношении использования дальнобойных ракет по России.А худшим — если нашим военным не удастся удержать эту территорию и параллельно оккупанты захватят значительные участки земли в Донецкой области.

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