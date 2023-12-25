Россияне атакуют Украину в основном дронами, однако они могут готовиться и к массированному ракетному удару.

Ввиду массированных ударов РФ по Украине зимой 2022-2023 года, украинцы ожидали повторения тех событий и этой зимой. Однако отсутствие таких обстрелов до этого момента не означает, что зимой будет спокойно.

Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире "24 канала" отметил, что пока были отдельные ракетные удары и атаки дронами. Он подчеркнул, что не стоит себя успокаивать – россияне могут готовиться к массированным ударам по украинской энергосистеме.

По мнению военного, сомнительно, что враг откажется от тактики террора, к которому прибегал прошлой зимой. Возможно, противник ждет сильных морозов.

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"Мне кажется, что им нет оснований отказываться от обстрелов зимой. Мы уже видели массированные атаки "Шахедами". До этого были массированные удары ракетами. Логично ожидать, что в скором времени будет комбинированная атака. Но наша ПВО работает. Наша разведка работает", – добавил Сазонов.

Кроме того, боец ВСУ напомнил, что у россиян нет значительных успехов на передовой. В таких ситуациях оккупанты всегда начинают терроризировать гражданское население.

"Авдеевку они берут уже где-то 2-3 месяца. Не могут продвинуться на Купянском направлении. Поэтому им остается лишь кошмарить население, разрушать инфраструктуру и производства. Хотят пугать людей. Это их тактика. Мне кажется, что не будет тихо этой зимой", – резюмировал Сазонов.

Атаки РФ по Украине: последние новости

В последнее время россияне каждую ночь атакуют Украину ударными дронами. В ночь на 25 декабря россияне атаковали украинские города 15-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 14 "шахедов".

Кроме того, оккупанты обстреливали города вблизи линии фронта. В частности, враг накрыл огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки в Святвечер погибла женщина.

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