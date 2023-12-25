В результате обстрела погибла женщина.

Российские оккупационные войска в Святвечер в очередной раз обстреляли украинские населенные пункты. Под вражеским огнем в воскресенье, 24 декабря 2023 года, оказалась и Чернобаевка Херсонской области.

Об обстреле сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. К сожалению, не обошлось без жертв – погибла женщина.

"Армия РФ плотным огнем накрыла Чернобаевку. В результате обстрела погибла 37-летняя женщина. Ее обнаружили в разрушенном здании. Медики, прибывшие на место, лишь констатировали смерть", – написал Прокудин.

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Атаки РФ по Украине

В субботу, 23 декабря, россияне обстреляли приграничье Черниговской области. Враг ударил по одному из сел Новгород-Северского района. В момент атаки там раздавали людям хлеб.

В то же время на Херсонщине с 06:00 субботы, 23 декабря, по 06:00 воскресенья россияне совершили 88 обстрелов. Оккупанты выпустили 425 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ЗУ-23-2, БПЛА и авиации. Только по Херсону выпущен 71 снаряд.

Во время одной из атак по Херсону россияне попали по жилому дому. В результате атаки погибли два человека. Еще один мужчина получил ранения.

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