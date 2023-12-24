Ударные БПЛА российских оккупантов наша ПВО сбивала сразу в пяти областях.

В ночь на 24 декабря российские оккупанты атаковали территорию Украины 15-ю ударными БпЛА типа "Shahed". Дроны запускали из района Приморско-Ахтарск – РФ.

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ в результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожено 14"шахедов".

Отмечается, что дроны сбивали в пределах Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областей.

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Атаки дронов РФ на Украине

Российские оккупанты активно используют БПЛА для атак на нашу территорию. Несмотря на это, наша ПВО очень успешно их сбивает.

В воздушных силах рассказали, что результативность мобильных огневых групп очень серьезно выросла за крайние три-четыре месяца.

Враг планирует атаки дронов заранее, он использует разные маршруты, но точек входа в воздушное пространство Украины несколько - с оккупированных территорий или с территории России – это Курская, Брянская области. БПЛА заходят в оккупированную часть Запорожской области и оттуда уже разлетаются по разным маршрутам.

При этом оккупанты пытаются улучшить свои БПЛА. Проводят модернизации и работают над маскировкой, чтобы их было сложнее обнаруживать и сбивать нашим силам ПВО.

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