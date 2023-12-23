В городе произошел масштабный пожар.

В субботу, 23 декабря, российские войска нанесли удары по Херсону и Херсонской области, ранены семь человек, есть погибший. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

"Российская армия ударила по Херсону. Пострадали пять человек", - подчеркнул чиновник.

По его словам, трем херсонцам, 78, 68 и 63 лет, врачи оказали помощь на месте. В медучреждение госпитализировали двух мужчин, 21 и 39 лет. Их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Впоследствии он уточнил, что в результате российского обстрела Херсона пострадали семь человек. Среди них - 15-летний ребенок.

Также Прокудин рассказал, что оккупанты ударили по критической инфраструктуре города, что привело к прорыву газовых сетей. Возник пожар. Кроме того, под огнем оказался один из медицинских учреждений.

Глава ОВА обнародовал последствия обстрела, которые зафиксированы на видео.

Глава Херсонской МВА Роман Мрочко сообщил, что около 18:00 российские оккупанты нанесли по Херсону массированный удар. Мощные взрывы прогремели в нескольких районах города, после чего возникло несколько пожаров.

"Враг традиционно бил по жилым кварталам", - подчеркнул Мрочко.

Также сегодня российская армия атаковала населенный пункт Станислав с беспилотника. Ранение получил 69-летний местный житель, от которых погиб.

Напомним, накануне российские военные нанесли авиационный удар с применением 4 управляемых авиабомб по крынкам на Херсонщине. Также находился под мощными артиллерийскими обстрелами Херсон. Были обстреляны зимовник, Антоновка, Ивановка, Михайловка, Львов, Тягинка на Херсонщине, Очаков Николаевщине. Четыре жителя Херсонщины получили ранения. В Херсоне враг в очередной раз обстрелял больницу. Повреждено админздание, более десятка частных домов, 2 автобуса и линию газоснабжения.

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