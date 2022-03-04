В Альянсе призывают Путина избрать путь дипломатии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечает, что страны-члены альянса призывают президента России Владимира Путина прекратить войну против Украины и вывести все войска с ее территории без условий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции после чрезвычайного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

"Мы предупреждали на протяжении многих месяцев, что президент Путин намеревался осуществить вторжение в Украину. Именно поэтому страны-члены прилагали усилия, чтобы найти дипломатическое решение. В то же время, мы четко заявили, что Россия будет платить очень высокую цену за агрессию против Украины. Теперь Россия платит эту цену", - заявил Столтенберг.

"Это война президента Путина, которую он избрал, планировал и осуществляет против мирной Украины. Мы призываем президента Путина прекратить эту войну немедленно, вывести все его силы с Украины без условий и участвовать в дипломатии сейчас", - подчеркнул з НАТО.

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