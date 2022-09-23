Восьмой пакет санкций против РФ может содержать ограничения цен на российскую нефть, санкции в отношении физических лиц, а также ограничения, направленные на российскую IT-индустрию.

Польша и страны Балтии активно продвигают усиление санкций Евросоюза против России в ответ на решение Владимира Путина провести частичную мобилизацию и его угрозы ядерной войной.

Как пишет Financial Times, страны-члены ЕС настаивают на жестких мерах против России, в том числе отключение большего количества банков от Swift и запрет импорта алмазов. Также они требуют ввести санкции в отношении товаров роскоши и российских IT, кибербезопасности и индустрии программного обеспечения.

Однако официальные лица ЕС заявили, что будет трудно найти консенсус среди всех 27 стран-членов, тогда как Венгрия заявила, что вообще не хочет никаких новых санкций.

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FT отмечает, что основная цель Европейской комиссии - реализовать соглашение G7 по ограничению цены на российскую нефть.

Поэтому ожидается, что восьмой пакет санкций против России будет содержать нормы об ограничении цен на российскую нефть, санкции в отношении физических лиц, а также ограничения, направленные на российские IT-индустрию, кибербезопасность и разработку программного обеспечения, сообщили чиновники.

Те страны, которые больше всего убеждены в том, что ЕС должен усилить давление на Москву, включая Польшу и страны Балтии, распространили детальные меры, которые, по их мнению, Еврокомиссия должна поддержать. Среди их идей - запрет на импорт алмазов, что ударит по Бельгии, исключения большего количества российских банков из сети Swift, ограничение доступности IT и других услуг для России и применение тех же санкций против Беларуси, которая является союзником РФ в войне против Украины.

Однако европейские чиновники отметили, что по некоторым амбициозным идеям договориться будет сложно.

"Чем больше вы предлагаете, тем больше оснований у некоторых стран ЕС стать несговорчивыми. С другой стороны, если санкций будет мало, "ястребы" скажут, что этого недостаточно", - сказал европейский дипломат.

Другой дипломат сказал, что установление предельных цен на нефть должно остаться в центре внимания нового пакета санкций вместе с закрытием лазеек. "Осталось немного товаров, которые можно ограничить, поскольку мы в основном отсоединились от российской экономики", – сказал он.

Новый раунд переговоров будет сосредоточен на дальнейших санкциях против российских лиц и организаций, а также на возможном дополнительном экспортном контроле гражданской продукции, сказал представитель Еврокомиссии.

"Это было бы оправдано, поскольку Россия движется к экономике военного времени", - сказал он.

Новые санкции против России

Как сообщал УНИАН, министры иностранных дел Европейского Союза согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Украину. Это произошло после того, как президент РФ Владимир Путин приказал начать частичную мобилизацию.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что заявление Путина, которое включало шаги по аннексии украинских территорий и угрозу использования ядерного оружия, свидетельствует о панике и отчаянии в Кремле.

Между тем, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на закрытой встрече с депутатами своей партии заявил, что санкции якобы нанесли ущерб европейской экономике больше, чем российской. По его словам, отмена санкций обуздает инфляцию и уменьшит риск рецессии. Поэтому он призвал своих однопартийцев сделать "все возможное, чтобы Европа отозвала санкции не позднее конца года".

Мобилизация в России и ядерный шантаж Путина

21 сентября в своем выступлении президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. В Минобороны РФ заявили, что будут отправлять на войну в Украине прежде всего граждан, имеющих боевой опыт. По словам Шойгу, они планируют призвать до 300 тысяч человек.

В речи, посвященной объявлению частичной мобилизации в РФ, Путин пригрозил миру применением ядерного оружия: "В отношении России ведется ядерный шантаж... Всем, кто пытается шантажировать нас таким образом, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону".

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