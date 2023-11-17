Эксперт допустил, что войска РФ могут отойти в Крым.

В связи с продвижением ВСУ на левом берегу Херсонской области российские войска могут приостановить боевые действия в направлении Авдеевки и перебросить войска на юг, но могут поступить и наоборот, что более вероятно. Такое мнение озвучил летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан, передает 24 канал.

При этом он объяснил, почему россияне, скорее всего, оставят левобережье: Авдеевское направление очень важно для РФ.

По словам Свитана, сейчас для оккупантов усилилась угроза потерять северную часть Донецка. Он рассказал, что, когда россияне начнут отходить от Авдеевки, Силы обороны зайдут на Ясиноватский блокпост, а это выход на объездную дорогу между Донецком, Ясиноватой и Макеевкой.

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"Для них это очень опасно, потому что контроль над этими развязками берет под полный контроль почти три города: Ясиноватую, Макеевку и Донецк. Это высоты. У россиян сейчас дилемма, что делать: либо терять левый берег, либо часть Донецка, особенно его северную часть, - заявил эксперт. - Они могут пойти даже на отход в Крым, если они точно будут терять Авдеевку. Уходя оттуда, они потеряют часть Донецка. Это будет более болезненный удар для Путина, чем потеря левого берега".

Свитан уверен, что Авдеевка для россиян - это политическая задача.

Война в Украине - успехи ВСУ на юге

Напомним, Генеральный штаб подтвердил серию успешных действий ВСУ на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении.

Сообщалось, что ВСУ закрепились на нескольких плацдармах левобережья Херсонской области.

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