Движение украинских бойцов на данном направлении фронта не останавливается ни на день, отметил экс-советник ОПУ.

Вооруженные силы Украины уверенно продвигаются на юге, освобождая все новые и новые территории. К октябрю, а, возможно, и раньше, бойцы выйдут к Азовскому морю, прогнозирует бывший советник ОПУ Алексей Арестович.

"Южный фронт пришел в движение. Причем, что характерно, это движение идет поступательно, то есть оно не останавливается ни на день, мы каждый день продвигаемся. Звучат названия все новых населенных пунктов. Вполне возможно, что этот снежный ком будет наращиваться, наращиваться и в какой-то момент бахнет по голове и сломает хребет всей этой южной группировке", - заявил он.

Арестович добавил, что ВСУ постоянно меняют направление ударов, что свидетельствует о высоком уровне "военной мысли и практики".

"У нас существенное продвижение. Все идет по плану. Я знаю, эту фразу все не любят, но поверьте, к октябрю ее все оценят, может, и раньше, когда мы выйдем на берег Азовского моря", - уверен он.

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Как писал УНИАН, украинские артиллеристы и ракетчики в течение суток поразили много техники российских койск, а также пять районов сосредоточения личного состава россиян.

Также сообщалось, что украинские защитники продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях фронта и, в частности, закрепляются на достигнутых рубежах.

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