Россияне пытались атаковать, но потерпели провалы, отметили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки российские захватчики на востоке Украины на ряде направлений пытались атаковать украинских воинов, было более 40 боев.

Противник на Шахтерском направлении возле Старомайорского тщетно пытался восстановить утраченное положение, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке во вторник, 1 августа.

По его данным, Силы обороны Украины на Марьинском направлении сдерживают наступление противника возле Победы и Марьинки. "На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестового в Харьковской области и возле Новоселовского Луганской области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе добавили, что наши защитники и защитницы продолжают наступать на Бердянском и Мелитопольском направлениях и, в частности, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Российские захватчики уже длительное время пытаются наступать на востоке Украины, но получают по зубам от наших защитников и защитниц.

Украинские воины недавно пошли в контрнаступление. Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что контрнаступательные операции начались. Уже деоккупировано немало нашей территории на востоке и юге, в частности, освобождено Старомайорское, которое находится в Донецкой области.

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