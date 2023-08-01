Украина надеется получить дальнобойные ракеты TAURUS и ATACMS, а для этого в США и Германии должны быть приняты соответствующие решения, отметили в Воздушных силах.

Украина надеется получить от Германии и США дальнобойные крылатые ракеты TAURUS и ATACMS, которые являются похожими по характеристикам на Storm Shadow и SCALP, которые уже есть на вооружении Вооруженных сил Украины.

Об этом сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини", комментируя сюжет о рассмотрении правительством Германии вопроса о передаче Украине ракет TAURUS, которых более 600 есть на складах Бундесвера.

"Такого типа ракеты мы уже имеем на вооружении. Великобритания и Франция поставили крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Вы уже видите результаты (использования этих ракет - УНИАН) на вражеской территории - как пылают склады боеприпасов, в частности, в Крыму как громко было, как пылало. Это те ракеты, которых у нас не было раньше, но которые есть у врага. Это типа Х-101 или те же самые "Калибры". Это те же самые ракеты по тактико-техническим характеристикам, похожие. Это ракеты, которые меняют ход войны, которые могут наносить высокоточные удары и достать далеко. Это то, чего нам очень и очень не хватает", - отметил Игнат.

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По его словам, TAURUS имеет даже несколько лучшие характеристики, чем SCALP и Storm Shadow. Игнат отметил, что для получения Украиной ракет TAURUS нужно положительное решение немецкого правительства.

"И комплекс, который мог бы помочь Украине еще эффективнее уничтожать врага, - ATACMS. Ожидаем также такое решение (о передаче Украине - Ред.) от США", - сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ, отметив, что это очень поможет нашим наземным войскам выгонять оккупанта с украинской земли.

В сюжете к этому комментарию отмечалось, что ракеты TAURUS, которые хранятся на складах в Германии, частично нуждаются в модернизации и подготовке для применения. Это может сделать немецкая компания-производитель, но нужно политическое решение. Заставить правительство его принять пытаются как оппозиционеры, так и депутаты от правящей коалиции.

С помощью Taurus можно, в частности, разрывать логистические цепи, по которым агрессор получает боеприпасы. Эти ракеты называют убийцами бункеров, поскольку они разработаны для высокоточных ударов по самым защищенным объектам и укреплениям врага. Ракеты оснащены турбореактивным двигателем и системой инфракрасного самонаведения и могут скрываться от систем ПВО, поскольку способны летать на высоте 30 метров и использовать особенности ландшафта для маскировки. Радиус действия такого боеприпаса - до 500 км.

Но официальный Берлин пока заявляет, что пока не планирует передавать Киеву дальнобойные ракеты. Впрочем, позиция может измениться, потому что когда речь идет о вооружении для Украины, немцы ориентируются на США, поэтому если Вашингтон примет решение о передаче Украине ракет ATACMS, то немцы с высокой вероятностью сделают то же самое.

Помощь украинцам - сейчас это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сейчас в списке потребностей Украины первые места занимают ракеты большой дальности, в частности, ATACMS американского производства, и истребители F-16.

Военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя возможность деоккупации Крыма, отметил, что скорее всего, украинские военные не смогут этого сделать до Рождества, поскольку им не хватает вооружения. Он подчеркнул, что для освобождения полуострова необходимы дальнобойные ракеты, а также современные истребители.

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