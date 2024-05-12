Евгений Дикий утверждает - над Харьковом вновь нависла угроза, которую ВСУ, казалось бы, убрали полтора года назад.

10 мая армия России начала наступление на Харьковскую область, попытавшись расширить операции против Украины, как заявлял президент Владимир Зеленский.

Ряд западных СМИ уже успел спрогнозировать, что текущая эскалация на фронте может оказать сверхтяжелой задачей для войск Украины. В то же время ветеран АТО, бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, заявил, что защита Харьковской области будет зависеть от соотношения сил армий. В эфире Radio NV он объяснил:

"Вот мы знаем, что их там 50 тысяч, но мы же не знаем и не должны знать, сколько там наших. Но мы хорошо знаем, что в целом на фронте у нас соотношение 1:7 - 1:10. То есть каждый наш боец на фронте сдерживает одно отделение вражеской пехоты". Видео дня

По его словам, если такое же соотношение будет и в зоне боев на Харьковщине - дела Украины плохи, так как сопутствующие риски и угрозы повысятся. Вместе с тем Дикий акцентировал, что даже в этом случае никакого "похода на Харьков" не будет. Максимум, что сможет сделать российская армия - это зайти в тыл группировки войск ВСУ, защищающей Купянск.

Ветеран АТО говорит, что для Украины, наоборот, было бы за подарок, если бы Россия решилась пойти войсками на Харьков. По его словам:

"К сожалению для нас, они не полные [дураки]. Конечно, они не сделают нам такого подарка, чтобы взять и погнать всю свою группировку на Харьков, где бы она вся и осталась".

Дикий считает, что вскоре бои за Волчанск продемонстрируют, удастся ли оккупантам развить наступление: "Пока это еще далеко не очевидно".

В случае успеха РФ, ее войска вернут себе те позиции, от которых ранее отошли в рамках наступления Украины в 2022 годы, отметил Дикий. Для украинцев это опасно тем, что таким образом Россия получит возможность "разносить" Харьков ствольной артиллерией, как считает Дикий: "Сейчас программа максимум российской операции именно такая".

Угроза, которую украинские войска устранили полтора года назад, вновь нависла над Харьковом, резюмировал ветеран АТО.

Чем может обернуться для Украины наступление РФ на Харьков

В сегодняшнем аналитическом материале SkyNews оценил пятничное наступление РФ на Харьковскую область, о подготовке которого, как объявил представитель ГУР Юсов, разведка знала.

По мнению редактора отдела безопасности и обороны Деборы Хейнс, Россия, вероятно, задумала штурмами заставить Украину перебросить ресурсы с востока на северо-восток и тем самым ослабить линию обороны ВСУ на Донбассе. В анализе СМИ также упоминается, что цель РФ - наступление на Краматорск, и что если Киев заберет часть своих сил с Донецкой области, России будет легче выйти на ее админграницу.

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