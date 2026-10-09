Россияне нацелились на украинские ЛЭП: эксперт объяснил, как их можно защитить

Храпчинский призывает укрепить потенциал системы противовоздушной обороны для защиты линий электропередачи.

Если лишь пытаться лучше защищать линии электропередач от ударов российских оккупантов, но не улучшать нашу противовоздушную оборону в целом, то это как лечить зубы, но при этом продолжать есть сахар. Об этом в комментарии УНИАН сказал Анатолий Храпчинский, директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил Вооруженных сил Украины в резерве.

Отвечая на вопрос о том, имеем ли мы какие-либо действенные средства противодействия ударам россиян по нашим ЛЭП и нужны ли какие-то сооружения вокруг них, он отметил, что "сооружения нужны вокруг, условно говоря, станций, распределительных блоков".

"Что касается линий электропередач – вопрос в том, что мы можем сейчас тратить средства на множество различных средств защиты, но при этом терять возможности в области ПВО. Поэтому я бы больше акцентировал внимание на развертывании систем противовоздушной обороны, увеличении радиолокационного поля, sensor fusion", – сказал Храпчинский.

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Он добавил, что это позволит выстроить качественную противовоздушную оборону, и подчеркнул, что "нужно правильно инвестировать деньги, руководствуясь стратегическим видением".

"Потому что, условно говоря, сейчас враг будет увеличивать скорость. Соответственно, враг расширяет возможности mesh-связи в приграничной зоне. Если мы посмотрим на основные маршруты полетов "Шахедов", то они пролегают либо вдоль границы с Беларусью, либо вдоль границы с Молдовой. То есть они используют либо мобильную связь, либо mesh-сети, развернутые в этих странах", – отметил эксперт.

На вопрос, видит ли он в ближайшее время какое-либо улучшение в вопросе защиты ЛЭП, Храпчинский подчеркнул, что это как "лечить зубы, но не менять образ жизни и продолжать есть сахар".

"Если мы говорим о таких объектах, на мой взгляд, лучшее решение – это все же укрепление потенциала системы противовоздушной обороны", – сказал он.

Россияне пытаются оставить Украину без света

Как сообщалось ранее, Станислав Игнатьев, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, подчеркнул, что российская оккупационная армия начала применять новую тактику при нанесении ударов по энергообъектам Украины. В частности, речь идет об использовании нового типа зарядов для дронов, которые позволяют перерезать линии электропередач.

Так, по пессимистическому сценарию, эта новая тактика врага может привести к отсутствию стабильного электроснабжения в течение 15–16 часов подряд.

В то же время энергетический эксперт Юрий Корольчук отметил, что, хотя в ряде регионов Украины продолжаются плановые или аварийные отключения света, "Укрэнерго" экспортирует электроэнергию за границу.

По словам эксперта, в этом нет ничего парадоксального, ведь из-за поврежденных ЛЭП доставить электроэнергию с запада на восток физически невозможно.

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