В то же время военные эксперты утверждают, что россияне вряд ли смогут дойти до Харькова.

Военные аналитики считают, что вторжение РФ на территорию Харьковской области может быть частью хитрой российской стратегии, которая может не обязательно заключаться в том, чтобы открыть новую линию наступления на Харьков. По их словам, такими действиями россияне могут отвлекать украинскую армию с других направлений фронта, где войска являются истощенными и растянутыми, пишет The New York Times.

"Вполне вероятно, что ближайшие недели будут очень мрачными для украинских сухопутных войск на востоке. Хотя пока атаки кажутся небольшими по масштабам, их целью является подорвать моральный дух украинцев - как гражданских, так и военных", - предупредил австралийский генерал в отставке Мик Райан.

По его словам, если ВСУ решат удерживать свои позиции любой ценой, то потеряют еще больше личного состава. Он добавил, что это может стать "серьезным испытанием" и "одним из самых тяжелых моментов для Украины в войне".

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В свою очередь военные эксперты считают, что новое наступление РФ вряд ли дойдет до улиц Харькова, ведь украинские защитники построили тщательно продуманную оборону вокруг города. Там вырыты километры траншей с колючей проволокой, минами и бесчисленными маленькими цементными пирамидками, которые блокируют танки, то есть "зубы дракона", как их называют местные военные.

"Украинские чиновники, начиная с президента Владимира Зеленского, также указывают на то, что они спешат с подкреплением. Однако Украина должна быть осторожной в своих действиях, учитывая истощенность своих вооруженных сил. Припасы из долгожданного американского пакета помощи только начинают поступать на линию фронта, что делает украинцев более уязвимыми, чем они были в течение последних месяцев", - говорится в материале.

В NYT добавляют, что армия РФ медленно, но уверенно прорывает украинскую оборону в 150 милях к югу от Харькова, направляясь к небольшому, но стратегически расположенному городу Часов Яр.

По последним сообщениям, российские войска продвинулись достаточно близко к критически важной автомагистрали, чтобы почти перерезать украинские линии снабжения. Украинские воины также сообщали, что оккупанты атаковали северный пограничный район для того, чтобы отвлечь Силы обороны на этом участке, однако они уверяют, что такие действия не сработали.

Также журналисты рассказали историю местной жительницы Волчанска Татьяны Новиковой, которая все свои 55 лет прожила в этом городе. В нем она родилась, вышла замуж, работала на заводе и воспитала двоих детей. Однако обстрелы стали настолько ужасными, что женщина вместе со своей семьей решили эвакуироваться и покинуть родной дом. Уже в пятницу она приехала со своими родителями в харьковскую школу, которую превратили в центр приема перемещенных лиц.

Новикова рассказала, что в Волчанске остались только "старики и инвалиды, которые не могут передвигаться".

"Если ракета попадет туда, где они живут, улицы будут полны трупов", - добавила жительница Волчанска.

По словам местных, в последние дни жизнь в Волчанске стала невыносимой: нет телефонной связи, электричества, интернета и не так много еды. Все супермаркеты и рынок были закрыты. Даже украинские военные покинули город, хотя чиновники заявили, что войска до сих пор защищают Волчанск, вероятно, с окраин.

"Вернуться невозможно. Россияне все разрушают. Они стирают улицы", - отметила Новикова.

Она рассказала, как ее семья пряталась от недавнего воздушного налета. По ее словам, российская бомба разрушила соседнюю школу. Взрывная волна была настолько сильной, что выбила окна и расшатала дома в нескольких кварталах от нее.

"И это только одна бомба. Они сбрасывают десятки", - подчеркнула женщина.

Ситуация в Харьковской области - последние новости

Как писал УНИАН, журналисты Associated Press побывали в Харьковской области и узнали, как происходит эвакуация мирных жителей. По словам главы Волчанской МВА Тамаза Гамбарашвили, Россия разрушает приграничье Харьковщины для создания "серой зоны", чтобы там не осталось ни гражданского населения, ни военных.

Также в Институте изучения войны объяснили, почему российские оккупанты стремятся захватить Волчанск. Российское командование считает, что такие действия могут угрожать украинской группировке на Купянском направлении.

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