Валюта начала дорожать в конце недели: курс доллара в Украине 9 октября

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,64 грн, а евро – 50,01 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 9 октября, вырос на 6 копеек и составляет 45,21 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,64 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 4 копейки и составляет 50,82 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,01 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 45,04 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,90 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 50,88 грн/евро, а курс продажи – 50,60 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 9 октября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,85 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,14 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 2 копейки.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение 12–18 октября доллар будет находиться в пределах 44,7–45,3 грн, тогда как евро из-за повышенной волатильности может торговаться примерно по 50–51,5 грн.

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