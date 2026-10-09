Россия разрушила цех украинского бренда Mangelo: что будет с заказами

В ходе атаки погибли и пострадали работники.

Российские оккупанты нанесли удар по производственному цеху украинского бренда женской и детской верхней одежды Mangelo в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба компании в Instagram.

"Несколько дней назад на наше производство в Харькове прилетел снаряд, попавший прямо в наш цех. К большому сожалению, у нас есть погибшие, много раненых. Пострадали люди из нашей команды, руководство, работники производства. Сейчас многие из наших сотрудников находятся в больницах", – говорится в сообщении.

В Mangelo отметили, что почти всё, что находилось на производстве, было утрачено. В компании в настоящее время продолжается оценка уничтоженного и сохранившегося товара, а также состояния производственных мощностей. При этом бренд не планирует прекращать работу и обещает вернуться к производству одежды.

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"Все вопросы, касающиеся заказов, оплаты и возвратов, мы обязательно решим. Заказы, которые сможем выполнить, отправим, а за те, которые выполнить не удастся, вернем средства. […] Это не конец Mangelo. Мы точно знаем одно: мы вернемся", – пообещали в компании.

Удары России по бизнесу в Украине – последние новости

7 октября российские оккупанты нанесли удар по Борщаговскому химико-фармацевтическому заводу в Киеве. Кроме того, враг в очередной раз атаковал склады с продуктами питания. Атаке подвергся склад сети Auchan.

Также Россия уничтожила главный склад автосети "АТЛ Автосервис", в результате чего в некоторых магазинах могут отсутствовать моторные масла и аккумуляторы.

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